ماذا يحدث للجسم إذا أكلت أرجل الدجاج؟

يحب أغلب الناس لحم الدجاج فهو خفيف من ناحية الهضم إلى جانب أنه لا يحتوي على دهون معقده صعبة الهضم مثل اللحم الأحمر، كما يقدم بأكثر من طريقه شهية إلى جانب أنه أرخص من اللحوم الحمراء، فاستهلاكه أكثر.

وهناك جزء من جسم الدجاجة نقوم برميه لكن اكتشف مؤخرًا أن له فائدة كبيرة، هذا الجزء هو أرجل الدجاج الذي اكتشفت دراسة يابانية أن بها ماده لزجة وهي الكولاجين التي تشفي العديد من الأمراض.

وبحسب الدراسة فإن الكولاجين الموجود بأرجل الدجاج يحفز انتظام الضغط في جسم الإنسان وتعمل على ارتفاعه وتنظيمه، وتثبيت نسبة الحديد في الجسم وارتفاعه وهي أقوى علاج لمرض الأنيميا وخاصة عند الأطفال.

وعن الطريقة الأمثل في طهوها، فيفضل أكل أرجل الدجاج مسلوقة في ماء وبعض الملح والفلفل، أفضل من قليها الذي يقلل من نسبة الكولاجين الموجودة فيه.