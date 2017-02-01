إقتحام سجن نفحة بأكثر من 400 شرطي من وحدة القمع المتسادا “

رام الله/PNN-شفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، أن أكثر من 400 شرطي من وحدة القمع الخاصة المتسادا، تقتحم أقسام (2،12) في سجن نفحة، وتعتدي على الأسرى بطريقة وحشية، وتتعمد تخريب

ممتلكاتهم ومصادرة ما بحوزتهم من أجهزة كهربائية، بالإضافة الى تعريتهم من ملابسهم وتركهم بالبرد القارص، ورشهم بالغاز والفلفل.

وجدد رئيس الهيئة عيسى قراقع طلبه للصليب الأحمر الدولي بالتوجه الفوري الى السجن، والدخول الى غرف الأسرى التي حولت الى زنازين، كخطوة للحد من الهستيريا والجنون الإسرائيلي المتمثل في التعامل

مع الأسرى بحقد وعنصرية.

وحمل قراقع بشكل واضح نتنياهو وحكومته المتطرفة وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع وإنفجارها في نفحة، موضحا ان هذه الهجمة منظمة ومخطط لها من قبل العصابة الصهيونية بقيادة نتنياهو

واعوانه في الشاباك ومصلحة السجون.

وبين قراقع أن الأسرى لن يستسلموا ولن يرضخوا امام هذه الإعتداءات الغير مبررة، وسيواجهون التصعيد بتصعيد، داعيا الحركة الأسيرة في كافة السجون الإنتصار لإخوانهم في نفحة، وأنه على نتنياهو أن يصدر

تعليماته الفورية لوقف الإعتداءات قبل الإنفجار الكلي.