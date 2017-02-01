حلم آسيا يتبخر… منتخبنا السلوي يتلقى هزيمته الرابعة ببطولة غرب آسيا

عمان /PNN- تعرض منتخبنا الوطني لكرة السلة، مساء اليوم الأربعاء، لهزيمة جديدة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، وسقط امام منتخب سوريا بنتيجة 86-70.

وأصبحت حظوظ منتخبنا ضعيف جدا في التأهل لبطولة امم آسيا التي تستضيفها لبنان في شهر آب من هذا العام، بعد تلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي، وأصبح بحاجة إلى معجزة عبر تحقيق الفوز بفارق أكثر من 20 نقطة على منتخب العراق القوي يوم غد.

وشهدت الدقائق الخمسة الاولى من زمن الربع الأول تقدم منتخبنا بتسع نقاط مقابل ثلاثة للمنتخب السوري، وكان اللاعب الأميركي المجنس في صفوف منتخبنا مايك افتتح التسجيل، بينما سجل اللاعب سامر حبش أولى الثلاثيات لفلسطين.

ودخل المنتخب السوري أجواء المباراة بعدها، واستطاع التقدم 12-10 بفضل المخضرم ميشيل معدنلي، لكن منتخبنا وبفضل تألق اللاعب مايك، والنجم جمال أبو شمالة، ووسيم مسك استطاع انهاء الربع لصالحه بنتيجة 23-14.

الربع الثاني كان كارثيا وضعيفا من منتخبنا، حيث ارتكب لاعبو المنتخب العديد من الأخطاء ما مكن المنتخب السوري من تقليص الفارق والتقدم خلال الربع ولأول مرة بنتيجة 32-29، وتواصلت الأفضلية السورية خلال الربع وسط تراجع غير مبرر للاعبي الوطني لينتهي الربع لصالح سوريا بنتيجة 29-11، والشوط الأول لصالح منتخب سوريا 43-34.

عاد لاعبو منتخبنا للأجواء خلال الربع الثالث واستطاعوا تقليص النتيجة بفضل تألق جمال أبو شمالة الذي كان أفضل المسجلين في صفوف المنتخب، ومع ذلك أنهى المنتخب السوري الربع لصالحه بنتيجة 59-53.

ووسع المنتخب السوري النتيجة لصالحه خلال الربع الرابع مستغلا توتر لاعبينا وارتكابهم الأخطاء الكثيرة، كما اعتمد المنتخب السوري على الثلاثيات ليحسم الربع لصالحه بواقع 27-17، والنتيجة النهائية 86-70.