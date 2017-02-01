الشرطة تكشف ملابسات عدد من قضايا السرقة في جنين

جنين/PNN– كشفت الشرطة اليوم الأربعاء، ملابسات بعض حوادث السرقة التي طالت محالا تجارية ومنازل في مدينة ومحافظة جنين.

وقال بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إنه وبعد ورود شكوى من بعض المواطنين حول قيام مجهولين بالدخول إلى منازلهم ومزارعهم ومحالهم التجارية والسرقة من داخلها، وبالبحث والتحري من قبل فرع شرطة المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخصين من سكان المحافظة، وباستدعائهما اعترفا بقيامهما بالسرقة المذكورة، حيث تنوعت هذه السرقات ما بين سرقة دخان أجنبي وأسمدة وأكياس فحم واسطوانات غاز وجالونات سولار وسجاد وأدوات منزلية وملابس.

وأكد البيان، أنه تم التحرز على المتهمين وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولا.