بالاسماء: الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا من الضفة الغربية بينهم 12 شابا من مخيم عايدة ببيت لحم

محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 21 شابا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه اعتقل 12 شابا من مخيم عايدة في بيت لحم.

وبحسب المصادر المحلية، فأن المعتقلين من مخيم عايدة هم: أسعد درويش، علي محمد أبو سرور، علي أحمد أبو سرور، محمد جمعة عويس، عبد الله حماد، محمد عودة، مجد أبو خضير، مصطفى قنيص، صامد العتيق، رمزي قوار، فتحي أبو سرور، وإسلام جواريش.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا في ضاحية ارتاح, والشاب معاذ حسن أبو بكر في قرية جت, وثالث في جماعين.

كما جرى اعتقال الشاب محمود السباتين في قرية حوسان غرب بيت لحم، وفي بلدة يطا اعتقلت قوات الاحتلال شابين، في حين اعتقلت شابا آخر من مدينة الخليل.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بزعم انتمائهما لحركة حماس، حسب بيان الجيش.