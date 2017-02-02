حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة صباح وارتفاع نهارا

يوم غدٍ الجمعة:

يكون الجو يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف بوجه عام وشديد البرودة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت:

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف بوجه عام وشديد البرودة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر تشكل الانجماد والصقيع في ساعات الليل والصباح الباكر أيام الأربعاء والخميس والجمعة.