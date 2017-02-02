سيميوني يتمسك بالأمل بعد لقطة ميسي الرائعة

برشلونة/PNN- أعرب دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن سعادته بأداء لاعبيه خلال لقاء أمس أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك رغم الخسارة (1-2)، لاسيما في الشوط الثاني.

وصرح المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء “اقتربنا في الشوط الثاني كثيرا من صورة الفريق الذي نعرفه دائما”.

وأضاف: “بدايتهم كانت أفضل ولعبوا خلف لاعبي الوسط ومن هنا جاء الهدف الأول. ثم جاءت اللقطة الرائعة لميسي والتي قضت على آمالنا في تقديم شوط أول جيد”.

وقيم الـ”تشولو” أداء فريقه خلال النصف الثاني قائلا: “تحدثنا بين الشوطين وتمكنا خلال الشوط الثاني من الاقتراب من صورة الفريق الذي نعرفه دائما. سنخرج بانطباع إيجابي والعودة بعد هذا الموقف الصعب”.

وأوضح: “بالطبع كان للحديث داخل غرف الملابس أثر كبير. أشعر بسعادة كبيرة بعد الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني وأتمنى أن نقدم نفس المستوى خلال مواجهة السبت المقبل في الليجا” أمام ليجانيس”.

وحول حظوظ فريقه خلال مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب “كامب نو”، قال: “دائما كما كنت أقول إن بطولة الكأس مثيرة. سواء كانت الأمور في صالحك أو على النقيض. عندما تبدو الأمر منتهية، يتغير الموقف”.

وتابع: “إذا انتهى الشوط الثاني بتعادل، لم يكن ليغير من الأمور شيئا. لا أعلم نسبة حظوظنا في التأهل، ولكن ليس هناك شك في أننا سنخوضها بكل إمكانياتنا”.

وخلال مباراة الإياب، يكفي البلاوجرانا الخروج بنتيجة التعادل السلبي أو الإيجابي أو حتى الخسارة (1-0) من أجل التواجد في النهائي للموسم الثالث على التوالي.

في المقابل، يحتاج رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني الفوز بفارق هدفين من أجل اقتناص بطاقة العبور للمباراة النهائية.