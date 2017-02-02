مواجهة مهمة بين البيرة وجبل المكبر الفلسطيني

رام الله/PNN- يخوض فريق مؤسسة البيرة متصدر دوري الدرجة الأولى ” احتراف جزئي” في الضفة الغربية ، مباراة مهمة، يوم غد الخميس، عندما يحل ضيفاً على فريق جبل المكبر خامس الترتيب في اختبار جدي لكلا الفريقين، في افتتاح لقاءات الأسبوع الرابع عشر.

واشتدت المنافسة في أول جولتين، بعد البداية القوية لفريقي سلوان والقوات، حيث حقق سلوان المقدسي انتصارين متتاليين ليتقدم للمركز الثاني على حساب الأمعري الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما صعد القوات للمركز الرابع برصيد 23 نقطة .

مؤسسة البيرة متصدر الدوري برصيد 25 نقطة، حقق في أول جولتين من انطلاق مرحلة الإياب نقطة واحدة بعد تعادله السلبي أمام الامعري ، بينما تعرض لخسارة مفاجئة امام العربي بيت صفافا متذيل الترتيب بهدف دون مقابل، رغم أن الفريق استعان بعدد من اللاعبين أبرزهم النجم المخضرم محمد سمارة لاعب الأهلي المصري الذي انتقل لصفوف الفريق البيراوي قبل ساعات من اغلاق فترة الانتقالات الشتوية، وبالتالي فهو مطالب بالفوز وإلا قد يفقد الصدارة.

في المقابل، يفكر فريق جبل المكبر بجدية مماثلة من اجل الفوز، فالفريق هو الاخر يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة والفوز سيجعله يعتلي الصدارة متساوياً مع البيرة ، لذلك تعتبر هذه المباراة من اهم لقاءات الأسبوع الذي يستكمل يومي الجمعة والسبت المقبلين.