الصداقة الفلسطيني يكثف تدريباته استعدادًا لمواجهة التفاح

غزة/PNN- كثف نادي الصداقة متصدر الدوري الفلسطيني الممتاز لأندية قطاع غزة، تدريباته استعداداً لملاقاة التفاح، يوم الأحد القادم، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع عشر.

واستغل المدير الفني عماد هاشم تأجيل لقاءات هذه الجولة في الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية وتأثر الملاعب بشكل كبير، لخوض مزيد من التدريبات.

وقال هاشم ل : “الصداقة متصدر للدوري برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي شباب رفح الثاني، من المهم الفوز على التفاح والحفاظ على فارق النقاط الثلاث، بالنسبة لنا في هذه المرحلة مع انطلاق لقاءات الإياب، نحن لا ننظر إلى نتائج الآخرين، بل ننظر إلى ما يمكن ان نفعله نحن، فالأساس بالنسبة لنا هو الفوز وحصد النقاط، وإذا جاءت هدايا من الآخرين فهذا أمر آخر سيسعدنا أيضاً.

وأضاف: “نحن لا ننظر إلى لقاء التفاح على اعتبار أنه ثأري كما يعتقد البعض لأن التفاح فاز على الصداقة في مرحلة الذهاب (3/1)، بل على العكس نحن نحترم التفاح ولكننا نريد الفوز من اجل البقاء في الصدارة وهذا ما سنفعله وسنقاتل من أجله”.

واختتم: “كل مباراة نحقق من خلالها الفوز في الدوري، تمنحنا المزيد من الثقة والإصرار على مواصلة العمل بكل جدية من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي للنادي وهو التتويج بلقب الدوري”.

المصدر: كووورة.