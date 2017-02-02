ريال مدريد يتلقى انباءً سارة قبل مواجهة نابولي

وأشارت صحيفة “أس” الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، سيستعيد معظم لاعبيه المصابين قبل المواجهة المرتقبة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا في منتصف الشهر الجاري.

وأكدت الصحيفة أن المدافعين مارسيلو وبيبي تدربا اليوم بالكرة، واعتبرت أن عودة مارسيلو أحد أبرز الأخبار التي ينتظرها زيدان، حيث يملك المدافع البرازيلي الكثير من الحلول في هجوم ودفاع النادي الملكي، رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما انضم لوكا مودريتش وخاميس رودريجز لتدريبات الفريق هذا الأسبوع أيضًا، وهذا ما سيعطي خط وسط الفريق تنوعًا أكثر خلال المباريات القادمة في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وبالنظر لحالة المدافع الأيمن للفريق الإسباني دانييل كارفاخال، والذي تعرض لإصابة مؤخرًا فإنه من المرجح أن يعود للفريق مرة أخرى في السابع من شباط/فبراير الجاري، أي قبل مباراة نابولي في سنتياجو برنابيو بثمانية أيام.

بينما يبقى اللاعب الويلزي جاريث بيل هو الحالة الوحيدة المجهولة في صفوف ريال مدريد، فإصابة اللاعب تمضي على نحو جيد ولكن الفريق الطبي والفني للنادي الملكي ما زال لا يعلم متى ستكون عودة اللاعب إلى الملاعب مرة أخرى، لكن يأمل زيدان أن يتواجد بيل مع الفريق في مباراة الإياب في نابولي في شهر أذار/مارس.