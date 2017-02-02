بالصور- 10 خدع لتتعلم لغة أخرى

كتب – علاء المطيري:

أورد موقع “بابل” – موقع تعليمي متخصص – 10 نصائح قال إنها تجعل أي شخص قادر على تعلم أي لغة إذا قام بتطبيقها، مشيرًا إلى أن الشاب الألماني ماثيو يولدن يتحدث 9 لغات بطلاقة ويستطيع فهم عشرات اللغات الأخرى التي تعلمها بذات الطريقة.

ولفت الموقع إلى أن ماثيو الذي يقيم في ألمانيا ويتحدث مع زملائه بتلك اللغات لم يكن يعرف الناس حقيقة أنه بريطاني الجنسية بسبب إجادته للغات الأخرى وتحدثه بها بطلاقة.

وأوضح الموقع أن النصائح العشر هي خلاصة خبرة ماثيو في تعلم اللغات الأخرى.

1- تحديد الهدف

2- تحدث مع الآخرين يجب أن تبحث عن شخص يشاركك في تعلم اللغة الأخرى، لأنك إذا بدأت منفردًا ستواجه أوقات استسلام تهدد استمراريتك، ولذلك فإن وجود شخص آخر يشاركك التعلم سيكون بمثابة المنافس والمؤشر الذي يمكنك أن تقيس تقدمك في التعلم بالمقارنة بين مستواه ومستواك في تعلم اللغة الأخرى وسيحفز كل منكما الآخر.