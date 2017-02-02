نادي الأسير وفصائل العمل الوطني بطولكرم تدعوان لدعم صمود الأسرى

طولكرم/PNN- دعا نادي الأسير الفلسطيني وفصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الى وقف الهجمة الارهابية الشرسة التي تشنها ما تسمى مصلحة السجون الاسرائيلية ضد أسرى الحرية البواسل في معتقلات الاحتلال وخاصة في معتقل نفحة ومعتقل النقب ومعتقل مجدو ، حيث تأتي حملات التفتيش والمداهمات الليلة ورش الغاز ومصادرة اغراض الاسرى الخاصة والقمع والاستبداد الوحشي المترافق مع ادخال الكلاب البوليسية من اجل زعزعة الاوضاع داخل الأسر وامتهان كرامة الاسرى الفلسطينيين وما تقوم به سلطات الاحتلال من اخراج الاسرى مكبلين في البرد الشديد وبصورة مذّلة والاعتداء عليهم بالضرب ، وهذه الاعمال الارهابية ستؤدي حتماً الى ردة فعل عكسية من قبل الاسرى ضد السجان الغاصب .

وقال ابراهيم حمارشة مدير نادي الاسير في طولكرم ان قوات ” المتسادا ” أداة القتل اليومية التي تستخدمها ادارة مصلحة السجون ضد الاسرى يجب ان تقدم للمحاكمة الدولية على جرائمها المتلاحقة ضد اسرى الحرية .

ودعا حمارشة الى أوسع تضامن ومشاركة جماهيرية وشعبية لمساندة اسرانا البواسل في سجون ومعتقلات الاحتلال .

من جانبه طالب محمد علوش عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بضرورة توحيد الجهود والطاقات الرسمية والشعبية لدعم مساندة نضال وصمود الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ، محملاً المجتمع الدولي ومؤسساته المسؤولية عن ما يتعرض له الاسرى من حملات ترعيب وترهيب من قبل الاحتلال ، داعيا هذه المؤسسات والمنظمات الدولية والإنسانية الى تحمل مسؤوليتها وفضح وإدانة وكشف الممارسات التي يرتكبها الاحتلال داخل المعتقلات التي تتنافى مع كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية .

وأكد علوش ان نصرة أسرى الحرية تتطلب تحركا شعبياً واسعاً من اجل ابراز ملف الأسرى وتدعيم صمودهم وإرادتهم الوطنية في مواجهة جبروت ووحشية الاحتلال