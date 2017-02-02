نيابة رام الله تباشر توثيق جريمة الاحتلال بحق جثمان الشهيد محمد زيدان

رام الله/PNN- باشرت النيابة العامة في رام الله توثيق جريمة الاحتلال بحق الشهيد محمد زيدان فور استقبال جثمانه الطاهر أمس بعد احتجاز لعدة أشهر في ثلاجات الاحتلال.

حيث باشر رئيس نيابة رام الله الاستاذ علاء التميمي يرافقه عدد من وكلاء النيابة العامة والطب الشرعي اجراءات التحقيق بظروف استشهاده وتوثيق الجريمة المرتكبة بحقه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

حيث أكد الاستاذ علاء التميمي ان النيابة العامة وبتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك عملت على توثيق هذه الجريمة، مشيرا الى ان الطفل يبلغ من العمر 14 عاما، وأصيب برصاصة في البطن، وترك متعمدا ملقى على الارض ينزف حتى استشهد، لينقل بعدها الى ثلاجات الاحتلال في تشرين الثاني من العام 2016، ليتم تسليمه ليلة أمس، وبعد استكمال الاجراءات من قبل النيابة العامة سيتم تسليمه ليوارى الثرى هذا اليوم.