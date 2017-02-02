المالكي: صمت واشنطن على الاستيطان غير مقبول و سيؤدي لتحركنا باتجاه محكمة الجنايات الدولية

رام الله/PNN- أكد وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي في حديث “لصوت فلسطين”، صباح اليوم الخميس، أن الصمت الأمريكي على مصادقة الحكومة الاسرائيلية بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية غير مقبول وتم توجيه رسائل بهذا الشأن للادارة الأمريكية عبر دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة وتؤكد هذه الرسائل أيضا أنه إذا استمر هذا الصمت فإن الموقف الفلسطيني سيكون مختلفا ويتحرر من كل الالتزامات ويتحرك باتجاه كل المؤسسات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وحول الأنباء عن توجيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهديد للجانب الفلسطيني من مغبة التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، قال الوزير المالكي إنه بصرف النظر عن مصدر هذه الأنباء ومصدقيتها فإن التوجه الفلسطيني للمحكمة جزء من التحرك الفلسطيني الشامل باتجاه مختلف المؤسسات الدولية وأن القيادة تعمل على تنسيق تحركها هذا مع الأشقاء العرب والدول الأجنبية