قراقع: الاسرى سيعلنون خطوات تصعيدية اذا استمرت سلطات الاحتلال بتنفيذ اجراءات انتقامية

رام الله/PNN- أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الخميس، أن الوضع في سجون الاحتلال لن يهدأ وربما يعلن الأسرى في كافة سجون الجنوب خطوات تصعيدية بينها اللجوء للاضراب عن الطعام وذلك في ظل تهديدات مصلحة سجون الاحتلال بتنفيذ اجراءات انتقامية ردا على ما جرى أمس في سجني النقب ونفحة.

وقال قراقع في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم إن ما جرى في السجنين أمس هو نتيجة لاستخدام وحدات القمع سياسة التفتيشات العارية بحق الأسرى وإخراجهم عراة وسط البرد القارس.

وأشار رئيس هيئة شؤون شؤون الأسرى إلى وقوع عدة اصابات بحالات اختناق في الغاز بصفوف الأسرى بسجني نفحة والنقب، وإلى تعرض الأسير الذي أقدم على مهاجمة أحد الضباط في سجن النقب للضرب والعزل الانفرادي متوقعا أن يقوم وفد من الصليب الأحمر اليوم بزيارة السجنين للاطلاع على الأوضاع هناك وفقا لطلب الهيئة.

هذا وتنظم الفصائل والقوى في غزة اعتصاما اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي يتعرضون لها.