النائب جمال الخضري يلتقي سفيرة النرويج لدى فلسطين

غزة/PNN- استقبل رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري في منزله بمدينة غزة مساء أمس ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد. وأكد الخضري والسفيرة هيلدا عمق العلاقة النرويجية الفلسطينية.

ودعا الخضري لاستثمار هذه العلاقة في استمرار دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكذلك في زيادة المشروعات النرويجية التنموية، وشكر النرويج على مواقفها الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني.

وشرح الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة وآثار الأزمات الإنسانية في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر للعام الحادي عشر، وتأخر اعمار ما دمره عدوان صيف 2014 على غزة.

واستعرض الخضري أبرز آثار الحصار من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بصورة كبيرة، واعتماد نحو مليون ونص مواطن على المساعدات الإغاثية، وتضرر مختلف القطاعات دون استثناء بفعل هذا الحصار.

وأكد أن الضغط الدولي هو السبيل لرفع الحصار، مشدداً على ضرورة فتح كل المعابر التجارية دون استثناء السماح بدخول كل الاحتياجات الصناعية والإنشائية دون قيود إسرائيلية وإلغاء قوائم السلع الممنوعة إسرائيليا بحجة الاستخدام المزدوج.

وتطرق الخضري خلال لقائه إلى سبل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية، معتبراً ذلك من أهم محددات تقوية الفلسطينيين من الداخل في مواجهة التحديات.