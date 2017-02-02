الخارجية: تدعو الادارة الامريكية الى فتح حوار مباشر مع طرفي الصراع ‎

رام الله/PNN- في غمرة التصعيد الاستيطاني الهستيري الهادف الى نشر العراقيل أمام اقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل، وفي ظل المواقف والدعوات الاستيطانية العنصرية التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في اسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتسمين الاستيطان وتوسيعه في المناطق المحتلة المصنفة (ج)، بما يؤدي بوضوح الى تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين. في غمرة ذلك كله، تتابع وزارة الخارجية باهتمام بالغ ردود الفعل والمواقف التي تصدر عن الادارة الأمريكية الجديدة، وهي بمجملها تتراوح بين الصمت على الانتهاكات الاسرائيلية اليومية الجسيمة، والتأييد العنلي غير المشروط لمواقف الحكومة الاسرائيلية، وبين ما يتناقله الاعلام العبري بين الفينة والاخرى، من تحذيرات وتهديدات بوقف المساعدات المالية المقدمة للشعب الفلسطيني، وعرقلة الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية. تأمل الوزارة أن تكون هذه المواقف انتقالية ومؤقتة ناتجة عن انشغالات الادارة وسعيها لتمكين نفسها، وليست مواقف نهائية ومسبقة من القضية الفلسطينية.

ودعت الوزارة الادارة الأمريكية الجديدة، الى التأني والحذر في تعاملها مع الاقتراحات السياسية أحادية الجانب التي يروج لها رئيس الوزراء الاسرائيلي وأركان ائتلافه الحاكم، في محاولة اسرائيلية مكشوفة لدفع الادارة الامريكية الجديدة الى التعاطي معها كأفكار وصيغ ترتكز عليها أي حلول مستقبلية للصراع. إن اقتراحات نتنياهو السياسية لا تعدو كونها نتاجاً لتفاوض نتنياهو مع نفسه بعيدا عن شريك السلام الفلسطيني، وهو الأمر الذي يجب أن لا تقبل به ادارة الرئيس ترامب.

وأملت وزارة الخارجية من الادارة الأمريكية الجديدة، ومع تسلم السيد ريكس تيلرسون مهام منصبه وزيرا للخارجية، أن تسارع الى تولي دورها في رعاية عملية سلام ومفاوضات جدية بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، والمبادرة الى الاعلان عن محددات ومرتكزات الرؤية الأمريكية للتعامل مع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك الموقف من حل الدولتين وسبل انقاذه وتحقيقه بالتنسيق مع الشركاء العرب والدوليين والاقليميين، كما وتدعوها الى الاسراع في فتح حوارات مباشرة بين الولايات المتحدة وطرفي الصراع دون تجاهل أو تغييب أي منهما.