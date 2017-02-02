ضبط 780 كغم دجاج مجمد غير صالح للاستخدام

رام الله/ PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية فجر اليوم وبالتعاون مع شرطة الفارعة 780 كغم لحمة دجاج مجمد غير صالحة للاستخدام الادمي في محافظة طوباس .

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام انه عملية الضبط تمت بناء على معلومة من الشرطة على احدى الحواجز بوجود الكمية داخل سيارة عمومي حيث تحركت قوة من الضابطة الجمركية للمكان وتحفظت على المضبوطات وبحضور اعضاء لجنة مكافحة تهريب الدواجن والمنتجات الزراعية تم معاينة الكمية وتبين انها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بطاقة بيان وطريقة نقلها غير سليمه، حيث اقرت اللجنة اتلافها وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمه .