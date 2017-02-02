حالة استنفار كبرى في سجن النقب واعتداءات جديدة على الأسرى بقسم 13

رام الله/PNN- أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، أن حالة من الاستنفار الشديد تشوب كافة الأقسام في سجن النقب الصحراوي في ظل مواصلة إدارة مصلحة السجون ووحداتها القمعيه حملتها المسعورة ضد الأسرى.

وأضافت أن قوات القمع في السجن اقتحمت صباح اليوم قسم رقم 13 واعتدت على الأسرى بالضرب والتنكيل، وقامت بتحطيم محتوياتهم…

تلخيص لأبرز الأحداث في سجني “نفحه” و”النقب”

– بدأت الأحداث باقتحام وحدة قمع السّجون “متسادا” للقسم رقم (1) في سجن “نفحه” بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير 2017، واعتدت خلال الاقتحام على الأسرى وأحدثت الخراب في مقتنياتهم وأغراضهم الشخصية.

– وردّاً على ذلك، قام الأسرى في القسم رقم (2) من السجن نفسه بإشعال النيران في إحدى الغرف.

– ظلّت حالة من التوتّر تسود السّجن حتى اليومين التاليين.

– في تاريخ 1 شباط/ فبراير قام الأسير خالد السيلاوي بضرب أحد السجّانين احتجاجاً على الاعتداءات المتكرّرة التي تمارسها قوّات القمع بحقّ الأسرى.

– إثر ذلك، قام أكثر من (400) مجنّد من وحدة القمع “المتسادا” باقتحام قسمي (2، 12) ، واعتدت الوحدة على الأسرى بطريقة وحشية، ورشّت الغاز داخل الأقسام، وأحدثت الخراب في ممتلكاتهم، وصادرت الأجهزة الكربائية، كما وقامت بتجريدهم من ملابسهم وأخرجتهم للساحات في الأجواء الباردة.

– في مساء اليوم نفسه، قام الأسير أحمد عمار نصار والقابع في سجن “النقب” بضرب أحد السجانين بشفرة، احتجاجاً على الممارسات التنكيلية التي تنفّذها سلطات الاحتلال في سجن “نفحه”.

– على إثر ذلك، قامت قوات القمع باقتحام القسم (16) في السّجن، واعتدت على الأسرى مستخدمة الغاز.

– صباح اليوم الخميس 2 شباط/ فبراير اقتحمت قوات القمع القسم رقم (13) في سجن “النقب” واعتدت على الأسرى بالضرب والتنكيل.

– وكانت إدارة سجن “النقب” قد أبلغت الأسرى صباح اليوم بأنها ستنفّذ اقتحاماً أيضاً للقسمين (2، 3).