الحمد الله يطلع وفدا من صندوق النقد الدولي على الوضع المالي والاقتصادي

رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفدا من صندوق النقد الدولي، حيث استعرض لهم الوضع المالي والاقتصادي، والتحديات المالية التي تواجه الحكومة في ظل انخفاض نسبة الدعم الخارجي.

واطلع الحمد الله الوفد على الخطط الترشيدية والإصلاحات التي قامت بها الحكومة، والاستثمار بكافة الفرص المتاحة، لتوفير مصادر مالية من أجل خفض نسبة العجز المالي.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من الموارد في المناطق المسماة “ج”، والتي تسيطر اسرائيل عليها عسكريا، وتحرم الفلسطينيين من الاستثمار في هذه المناطق.