وزير الصحة يبحث مع بلدية بني زيد تشغيل المركز الطبي

رام الله/PNN- بحث وزير الصحة د. جواد عواد صباح، اليوم الخميس، تشغيل المركز الطبي الواقع في بلدة بيت ريما التابعة لبلدية بني زيد والتحضير لإفتتاحه قريبا.

جاء ذلك خلال إستقبال الوزير عواد لرئيس بلدية بني زيد عادل البرغوثي وأعضاء البلدية بحضور الوكيل المساعد لهيئة الشؤون المدنية سامر البرغوثي ومدير عام تلفزيون فلسطين مباشر محمد البرغوثي وممثل حركة فتح في منطقة بني زيد لورنس مسحل وذلك في مكتب الوزير برام الله.

ورحب وزير الصحة برئيس وأعضاء البلدية مثمنا دورها البارز في دعم المركز الصحي ومشيدا في الوقت ذاته بالمجتمع المحلي في قرى بني زيد.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة كافة المواضيع المتعلقة بتشغيل المركز الطبي وتزويده بالكوادر والمعدات اللازمة حيث من المتوقع إفتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي نفس السياق أصدر وزير الصحة قراراً بإطلاق إسم ” شهداء بني زيد ” على المركز الطبي الواقع في قرية بيت ريما التابعة لبلدية بني زيد والذي سيخدم أكثر من 50 ألف مواطن.

حضر الإجتماع وكيل وزارة الصحة د. أسعد الرملاوي، ومدير عام الشؤون الأدارية نزار مسالمه، ومدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة، ومدير عام صحة رام الله والبيرة د. وائل الشيخ.