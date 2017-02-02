محكمة الاحتلال تثبّت الاعتقال الإداري بحقّ أسرى

رام الله/PNN- صادقت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر” على أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن ما يسمّى بـ”القائد العسكري للمنطقة” بحقّ عدد من الأسرى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة ستة شهور بحقّ الأسرى: أسيد محمد معلا، مراد مأمون عواودة، باسم محمد المسالمة وخليل وليد سليمان.

وثبّتت لمدّة أربعة شهور الأوامر الصادرة بحقّ الأسرى: أحمد محمد وراد، مراد محمد أبو محمود، عماد عيسى حماد وصدام غالب سليمان.

كما وثبّتت لمدّة ثلاثة شهور بحقّ الأسرى: أمين ناهد دحادحة، رامي أيمن شريدة ويوسف عيسى اعمر. فيما ثبّتت الأمر الصادر بحقّ الأسير بسام مطير أسمر لخمسة شهور.