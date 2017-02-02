قلقيلية : تكريم الطلبة المتفوقين في مدرسة مسقط

قلقيلية/PNN- كرمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” وحركة الشبيبة الطلابية الطلبة المتفوقين في مدرسة مسقط الثانوية، وذلك خلال حفل، نظم اليوم في المدرسة.

وشارك في الحفل نائب المحافظ العقيد حسام أبو حمدة، طارق اعمير رئيس بلدية قلقيلية ، محمد الشغنوبي مدير المدرسة، إياد نزال ممثل حركة الشبيبة الطلابية، مدحت اشتية ممثل الاتحاد العام لاتحاد المعلمون، وممثلو عن المؤسسات والهيئات، وأهالي الطلبة ومجلس أولياء الأمور.

وفي كلمته أكد نائب المحافظ على أهمية التعليم في حياة الشعب الفلسطيني داعيا إلى مزيد من التميز والجهد والمثابرة من اجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، رغما عن انف الاحتلال وعنجهيته وقرصنته لحقوق شعبنا ومستحقاته.

وأكد نائب المحافظ أن شعبنا ماض إلى درب التحرر والبناء مسلحا بالإرادة التي لا تنكسر، داعياً الطلبة إلى الجد والاجتهاد ليكونوا فاعلين ويساهموا في تحقيق أماني شعبنا بالحرية والاستقلال وليرتقي شعبنا لمستوى عالٍ.

وبدوره هنأ طارق اعمير الطلبة وذويهم بهذا النجاح، شاكراً كل من ساهم في هذا النجاح، مؤكداً على دور الأجيال القادمة في رفعة شأن العلم ومساهمة ذلك في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

من ناحيته عبر إياد نزال عن فخره بالطلبة ونجاحهم، مشيرا إلى أهمية العلم في رقي الشعوب وتطورها، مشيدا بجهود الهيئة التدريسية ومديرية التربية في صقل شخصية الطلبة وتطورهم، مؤكدا أن حركة الشبيبة تعمل دائما على رفع الوعي الوطني لدى الطلبة وتثقيفهم سياسيا ليواكبوا دائما ما يستجد على الساحة السياسية.

وبدوره شكر مدير المدرسة الطلاب على تفوقهم وتميزهم، مؤكدا على أهمية تكريم الطلبة المتميزين لتحفيزهم على الجد والاجتهاد، وأشاد بجهود الهيئة التدريسية وحرصهم على رعاية شؤون الطلبة تمهيداً لخلق أجواء تساهم في تحسين نوعية التعليم.

أما الطالب عدنان داعور في كلمتهِ عن المتفوقين شكر القائمين على حفل التكريم، مثمناً دور الهيئة التدريسية على ما بذلوه من جهد لتطوير الطلبة، مؤكدا على الاستمرار في التفوق والنجاح.

وفي نهاية الاحتفال وزعت الشهادات التقديرية على الطلبة المتفوقين.