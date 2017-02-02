الأعرج يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك جنوب شرق نابلس

رام الله/PNN- اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على احتياجات مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير جنوب شرق نابلس (أ) من المشاريع التنموية التطويرية والتي من شأنها خدمة المنطقة بأكملها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة اليوم الخميس، وبحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين، وعدد من المدراء العامين، ورئيس وأعضاء مجلس الخدمات المشترك.

بدوره، أكد الأعرج سعي الوزارة إلى توفير كافة أشكال الدعم والمساعدة لجميع مجالس الخدمات المشتركة نظرا لأهميتها في التخطيط المشترك والمتكامل، وتعزيز أدوارها وتمكينها من القيام بواجباتها وتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها.

وأشار الأعرج إلى ضرورة قيام المجلس بمتابعة كافة القضايا المتعلقة بعمله والتركيز على تحسين الجباية من أجل مساعدته في القيام بواجباته، والتقليل من النفقات وتحسين الإيرادات بهدف تحسين الجوانب الخدماتية، وتصويب الأوضاع الإدارية.

ودعا الأعرج المجلس إلى تزويد الوزارة بكافة القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بعمل المجلس من أجل متابعتها مع كافة الجهات ذات الاختصاص.

وفي سياق منفصل، التقى الأعرج مع رئيس وأعضاء مجلس بلدي قطنة واطلع على أبرز احتياجاتهم وناقش معهم عدد من القضايا المتعلقة بعمل المجلس البلدي.