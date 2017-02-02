ارتفاع بنسبة 0.17% على مؤشر بورصة فلسطين

وأغلق مؤشر القدس على 521.18 نقطة، مرتفعا 0.89 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.17%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.47%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.5%، مع استقرار مؤشر قطاع الصناعة، وانخفاض مؤشر التأمين بنسبة 0.08%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 160 ألف سهم في 63 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 11 شركة، ارتفع فيها سهم 3 شركات، وانخفض سهم شركتي البنك الوطني والتأمين الوطنية، واستقر سهم 6 شركات.

والشركات التي ارتفع سهمها كانت البنك الإسلامي الفلسطيني، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والفلسطينية للكهرباء.

واستقر سهم شركات العربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، وبيت جالا لصناعة الأدوية، وبنك فلسطين، والاتصالات الفلسطينية، وفلسطين للاستثمار العقاري، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.