وزارة الاوقاف تنظم يوم عمل تطوعي لزراعة شجر الزيتون في بلدة كور

طولكرم/PNN- نظمت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية يوم عمل تطوعي لزراعة شجر الزيتون في بلدة كور في طولكرم، اليوم الخميس، بمشاركة وزير الاوقاف سماحة الشيخ يوسف ادعيس ومديرعام اوقاف طولكرم خلدون ابو خالد ومدير عام المالية لقمان الحلو ومدير عام الاملاك الوقفية محمود حمد .

وشارك في هذه الفعالية ائمة وخطباء المحافظة حيث انطلق المشاركين منذ ساعات الصباح الى اراض الوقف بالبلدة بهدف تحقيق رسالة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تمارس ضد المزارع الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه لمنع المزارع الفلسطيني الوصول الى ارضه .

وبين ادعيس ان الوزارة على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات من اجل تحقيق ما يمكن تحقيقه من مشاريع لدعم صمود المواطن الفلسطيني من خلال الإستثمار الأمثل للاراضي الوقفية واقامة مشاريع تنموية وتعليمية وصحية عليها .