الحكومة الاسبانية تعترض على محاضره للمقاومة الشعبية و ل BDS‎

مدريد/PNN – اعتذر البيت العربي في مدريد – اسبانيا عن استقبال الناشطين الفلسطينيين في المقاومة الشعبية منذر عميرة ومنال التميمي وعمر البرغوثي الناشط في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات عن الالمحاضرة التي كان من المقرر ان يشارك فيها النشطاء الثلاثة تحت عنوان المقاومة السلمية في فلسطين

وجاء ذلك على ما يبدو بعد ضغوطات مارستها الحكومة الاسرائيلية على وزارة الخارجية الاسبانية لمنعهم من القيام باي نشاط في اسبانيا

واعلنت مصادر في وزارة الخارجية الاسبانيه ان قرار المنع كان نظرا لان هذه النشاطات تتعارض مع سياسة الحكومة الاسبانية في الصراع القائم في الشرق الاوسط وليس لضغوطات اسرائيلية

هذا وكان عدد من المنظمات اليمينية الاسرائيلية تقدم شكوى في اسبانيا في محاولة منع اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية من المشاركة في مؤتمر اليات مواجهة التطرف في العالم والذي نظم في مدينة برشلونه الاسبانية قبل عدة ايام