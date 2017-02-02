مصطفى البرغوثي: الحديث عن اخلاء عمونا كذبة كبيرة وعملية خداع اعلامي مخططة

رام الله/PNN – قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تحاول ان تخدع الرأي العام من خلال الحديث عن اخلاء مستوطنة “عمونا” في حين انها تنقل بيوت المستوطنين من أراضي فلسطينية الى أراضي فلسطينية أخرى.

واضاف البرغوثي، ان هذا الخداع في نقل البيوت لا يلغي عدم شرعية مستوطنة “عمونا” وباقي المستوطنات ومخالفتها للقانون الدولي.

واشار البرغوثي، الى ان نتنياهو يريد استخدام هذه اللعبة الاعلامية الهزيلة للتغطية على قرار حكومته بانشاء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها 3000 وحدة اعلن عنها أمس، بما في ذلك انشاء مستعمرة “E1” التي ستشطر الضفة الغربية الى شطرين وتطوق القدس بالكامل وتفصلها غن باقي الضفة الغربية.

وأوضح البرغوثي، يجب ان لا يخدع أحد بألاعيب نتنياهو، وان الحرب الاتسيطانية تتسع وتتصاعد كل يوم، وان ما نعيشه في فلسطيني هو اجتياح استيطاني مدمر يستدعي الرد بكل قوة على اسرائيل بفرض عقوبات عليها ومقاطعتها.