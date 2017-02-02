مستفيدو برنامج تطوير الأراضي في حلحول يكرمون “العمل الزراعي”

الخليل/PNN- كرمت مجموعة من مزارعي قرية حلحول قضاء محافظة الخليل اليوم الخميس، اتحاد لجان العمل الزراعي، أثناء لقاء عقد في مكتب الاتحاد، بين المستفيدين من برنامج “تطوير الأراضي الزراعية وإدارة مصادر المياه في الضفة الغربية” الممول من الممثلية الهولندية، ومدير عام العمل الزراعي المهندس فؤاد أبو سيف.

وقد تخلل اللقاء استعراض لمخرجات برنامج استصلاح الاراضي في حلحول، حيث تم استصلاح 1300 دونم وإنشاء آبار زراعية بمجموع سعة 7500 متر مكعب، كما تم وشق وتأهيل 22 كم للمناطق التي استصلحت خلال تنفيذ المشروع.

وأشاد المزارعون بدور الاتحاد في حماية أراضيهم من خطر المصادرة من قبل الاحتلال، كما أشادوا بدوره في دعم صمود المزارعين في أراضيهم في المنطقة، وخلق مصدر دخل لهم حيث يعمل المزارعين في أراضيهم هناك بشكل دائم.

ومن جهته أكد أبو سيف على أن المنطقة ستظل محط اهتمام الاتحاد بهدف حماية الأرض من الزحف الاستيطاني ودعم صمود المزارعين.

يذكر أن برنامج تطوير الأراضي وإدارة مصادر المياه في الضفة الغربية الممول من قبل الممثلية الهولندية، ينفذه العمل الزراعي بالشراكة مع مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، مركز أبحاث الأراضي والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.