جماهير غفيرة تشيع جثمان جميل شحادة إلى مثواه الأخير

طولكرم/PNN – شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا المناضل الكبير عضو تنفيذية منظمة التحرير أمين عام الجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في بلدة ارتاح بطولكرم عصر اليوم، بحضور أمين سر تنفيذية المنظمة صائب عريقات ممثلا عن الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة التنفيذية ومركزية فتح والمجلس الثوري والأمناء العامين للفصائل.

وأفاد مراسل صوت فلسطين في طولكرم بأنه سيتم تقبل التعازي بالمناضل الكبير في مدرسة ذكور ارتاح الثانوية لثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.

وكان المناضل شحادة توفي مساء الثلاثاء إثر نوبة قلبية.