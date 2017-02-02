محاولات لإعادة طرح قانون منع الأذان على الكنيست

القدس/PNN – أفادت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أن رئيس كتلة حزب “اسرائيل بيتنا” بالكنيست الاسرائيلي “روبرت ايلطوب” طلب من رئيس الائتلاف الحكومي الاسرائيلي “دافيد بيطون”، طرح مشروع قانون منع الاذان للتصويت عليه من جديد في الكنيست الاربعاء القادم.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن رئيس الائتلاف الحكومي “بيطون” يعد مع عضو الكنيست موتي يغوف تعديلات على مشروع قانون منع الاذان، وسيتم طرحه على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات الاحد للتصويت عليه، وفي حال جرت المصادقة عليه سوف يطرح أمام الكنيست، بكامل هيئتها الاربعاء القادم للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

وأضافت، أن مشروع القانون الذي طرحه رئيس كتلة “اسرائيل بيتنا” ايلطوب يمنع بموجبه استخدام مكبرات الصوت من كافة المواقع الدينية المختلفة، وليس فقط منع الاذان في المساجد ما يجد معارضة شديدة من قبل احزاب المتدينين المشاركين في حكومة الاحتلال.

واعتبر وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس محاولة الاحتلال منع رفع الاذان غطرسة مستمرة بحق مقدساتنا وتدخلا سافرا في شعائرنا الاسلامية

واضاف إدعيس في حديث لصوت فلسطين اليوم ان شعبنا لن يرضخ لهذا القرار ولا تستطيع قوة ان تمنعه من اداء شعائره الدينية مشددا على ان الاذان سيرفع في القدس وفي اراضي عام ثمانية واربعين .

وبين ادعيس ان القيادة على رأسها الرئيس محمود عباس تجري اتصالات وتحركات مع جميع الاطراف المعنية وان هناك قرارات ستتخذها القيادة حال اصرت اسرائيل على تطبيق منع الاذان .