أبو زيد يلتقي مع وزير خارجية كازاخستان الجديد

أستانة/PNN – إلتقى سفير دولة فلسطين الدكتور منتصر أبو زيد مع وزير خارجية كازاخستان السيد خيرات عبد الرحمانوف، وذلك على هامش حفل اللقاء التعارفي الذي دعى له وزير الخارجية للسفراء المعتمدين لدى كازاخستان، حيث تلى ذلك غداء صداقة للجميع ، حيث قدم السفير أبو زيد التهاني للوزير بموقعه الجديد وزيرا للخارجية، والتهاني لجمهورية كازاخستان بحصولها على عضوية مجلس الأمن الدولي لمدة سنتين 2017 و 2018.

ونقل أبو زيد له تحيات وزير خارجية دولة فلسطين الدكتور رياض المالكي.

وكان للسفير أبو زيد مداخلة في الإجتماع أمام الوزير والسفراء ، شكر بها جمهورية كازاخستان على مواقفها المبدئية الثابته والداعمة لكافة الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني ، وأكد على الدور المرتقب الايجابي لكازاخيستان كعضو في مجلس الأمن من أجل تطبيق كافة قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع العربي- الاسرائيلي اعتبارا من عام 1948 ولغاية الآن والذي كان آخرها بتاريخ 23-12-2016 رقم ” 2334 ” والذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان واعتبار الاستيطان غير شرعي ، كما شكر أبو زيد بمداخلته ال 14 دولة الذين دعموا القرار ، وشكر ايضا الولايات المتحدة الأمريكية لعدم إستخدامها حق الفيتوا على مشروع القرار ، وهذا بحد ذاته انتصار تاريخي كبير للعدالة ، وبعدها قوبلت هذه العبارة بالتصفيق بما فيهم وزير الخارجية ، الا سفير اسرائيل لم يصفق ، ولم يطلب كلمه للرد وكان ذلك ملفت للانتباه.

وعلق الوزير على مداخلة سفير فلسطين ، وهو قادم من الأمم المتحدة ، مؤكدا بأن كازاخستان عملت وستعمل على تطبيق خيار حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، ولا بد من السلام ان يتحقق في الشرق الأوسط استنادا الى كافة قرارات الشرعية الدولية.