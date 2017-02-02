التربية تستنكر اختطاف الاحتلال طالبين من جامعة بير زيت

رام الله/PNN – استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي، قيام وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي باختطاف طالبين من جامعة بير زيت وهما: باسل فليان، وتوفيق أبو عرقوب.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها مساء اليوم إلى أن هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة ضد التعليم وتشكل خرقاً صريحاً بحق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الحق في التعليم.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن الحق في التعليم إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لمثل هذه الانتهاكات وحماية طلبة الجامعات والمدارس.