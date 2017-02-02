صيدم يوقع مذكرة تفاهم لنشر ثقافة ريادة الأعمال في المدارس

رام الله/PNN-وقع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير البرامج الريادية في الأردن Impact mena مع ممثل الشركة في فلسطين هشام دويكات نيابة عن مديرها العام م. فرحان الكلالدة حيث تهدف هذه المذكرة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلبة المدارس الفلسطينية.

وتنص بنود هذه المذكرة على تنفيذ مبادرات ونشاطات هادفة وتعزيز تواصل الطلبة مع رواد ورجال أعمال محليين وإقليميين وتدريب الطلبة وإطلاعهم على عمل الشركات وتتويج هذه النشاطات بمشاريع يقوم بها الطلبة وغيرها من الجوانب الفنية والتربوية المرتبطة بهذه المذكرة.

وفي هذا السياق أكد صيدم أن الوزارة تسعى إلى تفعيل وتوطيد علاقات الشراكة مع كافة المؤسسات المهتمة بخدمة القطاع التربوي من أجل رفد الطلبة بالمعارف والخبرات التي تمكنهم من تطوير قدراتهم واطلاعهم على المهارات التي تؤهلهم للدخول إلى عالم المعرفة والاقتصاد وغيرها، معرباً عن شكره للشركة على اهتمامها بتنفيذ نشاطات تسهم في تحقيق الغايات المنشودة.

بدوره أشار دويكات إلى أهمية هذه المذكرة التي تستهدف تعزيز مفهوم ريادة الأعمال لدى الطلبة وتوظيف خبرات الشركة في هذا المجال باعتبارها متخصصة في التنمية الاقتصادية مشيداً بجهود الوزارة واهتمامها بمثل هذه المبادرات التي تبرهن على حرصها الدائم لدعم الاقتصاد الوطني والحد من مشكلة البطالة وغيرها.

وحضر مراسم التوقيع مدير عام الاشراف والتأهيل التربوي د. شهناز الفار، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي ومدير دائرة التدريب د. سهير القاسم ورئيس قسم تدريب المرحلة الأساسية العليا مجدي معمر ورئيس قسم العلاقات العامة نيفين مصلح.