التجمع الإعلامي برفح يعقد ورشة عمل حول التغطية الإعلامية لقضايا المرأة

رفح/PNN-عقد التجمع الإعلامي الفلسطيني بالتعاون مع ملتقى إعلاميات الجنوب وجمعية الثقافة والفكر الحر اليوم الخميس ورشة عمل حول التغطية الإعلامية لقضايا المرأة، في مقر ملتقى إعلاميات الجنوب في مدينة رفح وسط حضور صحفي وإعلامي .

بدوره أكد الأستاذ ياسر أبو عاذرة مدير التجمع الإعلامي بالمدينة على أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع وزيادة الوعي تجاه قضايا المرأة، وأكد أبو عاذرة على الدور الإعلامي لتعزيز ذلك حيث أن الإعلام يلعب دور كبير في خلق الوعي تجاه مثل هذه القضايا، وأنه يجب التركيز من قبل الصحفيين على القضايا التي تهم المرأة وزيادة المهارات لديهم من خلال ورش العمل والتدريبات لخق كادر إعلامي متخصص بقضايا المرأة.

الأستاذة ليلى المدلل مديرة ملتقى إعلاميات الجنوب أكدت على الدور الفاعل للمرأة في كافة المجالات في المجتمع حيث تظهر براعة المرأة الفلسطينية في كافة المجالات ومنها الإعلامية، وأكدت المدلل على ضرورة التوجيه الإعلامي لقضايا المرأة والعمل على بلورة خطط لتعزيز الدور الإعلامي تجاه قضايا المرأة.

بدوره أكد الأستاذ عطية شعت مدير المكتب الإعلامي لجمعية الثقافة والفكر الحر أنه يسعى لخلق كادر إعلامي قادرة على تبني قضايا المرأة وطرحها بطرق ملائمة تهدف لتغيير الواقع الذي تتعرض له المرأة، وأوضح شعت أنهم يسعون لعمل تدريبات ولقاءات مستمرة تستهدف الصحفيين للخروج بمخرجات تصب في هذا الإتجاه وتعزز لدى الصحفيين مهارة الكتابة والطرح المناسب لقضايا المرأة.