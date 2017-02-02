الرقابة الصحية ببلدية جباليا تتلف 2 طن شيبس و500 كغم من اللحوم الفاسدة

غزة/PNN-أتلف قسم الرقابة الصحية بدائرة الصحة العامة والبيئة ببلدية جباليا النزلة اليوم الأربعاء، 2 طن من الشيبس المنتهي صلاحيته، و500 كغم من اللحوم البقرية الفاسدة.

وقال مدير دارة الصحة والبيئة م. نزار زقوت إن شعبة المسلخ ضبطت 500 كغم من اللحوم البقرية الفاسدة وأتلفتها في مكب النفايات، بعد معاينتها من طبيب السلخانة د. محمد مصطفى والتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق متصل كشف المهندس زقوت بأن قسم الرقابة الصحية ضبط كمية كبيرة من الشيبس تقدر بـ 2 طن، في إحدى شركات التوزيع بشارع المخابرات غرب مدينة جباليا، موضحا بأن كمية الشيبس أتلفت لانتهاء صلاحيتها وظهور علامات فساد عليها.

فيما أكد زقوت على أن طواقم دائرة الصحة والبيئة تنفذ جولات تفتيش على المواد الغذائية المعروضة في الأسواق والمحال التجارية بشكل يومي، وتضبط المنتجات المنتهية الصلاحية أو الفاسدة وتتلفها على الفور، حفاظا على الصحة العامة وحماية المواطنين من خطر التسمم والإصابة بالأمراض.