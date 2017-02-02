حنان الحروب تنهي زيارة إلى بريطانيا وفنلندا

رام الله /PNN- أنهت المعلمة حنان الحروب الفائزة بجائزة “أفضل معلم في االعالم”، زيارة لبريطانيا وفنلندا، شاركت خلالها في العديد من الفعاليات.

واستهلت زيارتها لبريطانيا، بالمشاركة في مؤتمر “بت-Bett لتكنولوجيا التعليم، الذي يعقد سنويا في العاصمة “لندن”، حيث قدمت مداخلة ركزت خلالها على منهجية “نلعب ونتعلم”.

وفي فنلندا، وتحديدا في عاصمتها “هلسنكي”، جاءت زيارة الحروب لها، بالتزامن مع تنظيم معرض “ايدوكا للتعليم” الذي تنظمه فنلندا سنويا، للاطلاع على الجديد في مجال التعليم وطرق التدريس.

وقد كان للحروب مشاركة لافتة في العديد من الفعاليات المرتبطة بالمعرض، حيث التقت ممثلين عن القطاع الأكاديمي، والأحزاب السياسية، ومسؤولين ومختصين بالتعليم.

كما شاركت بفعالية أداء القسم الذي اداه المعلمون الفنلنديون لاول مرة، قبل أن تقوم بإلقاء خطاب بعد اداء القسم، بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام الفنلندية المختلفة.

وقدمت الحروب خلال الزيارة شرحا عن واقع التعليم في فلسطين، والصعوبات التي تواجهه جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وركزت على دور المعلمين في تنشئة الأجيال، وتزويدهم بالعلم والمعرفة، مشيرة إلى عظم مساهمتهم في الارتقاء بالمجتمع.

وتضمنت زيارة الحروب، جولة في احدى المدارس الفنلندية، حيث التقت خلالها مع أعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية، إضافة إلى الطلبة.

كما حرصت على متابعة بعض الحصص، ومشاركة الطلبة لوجبة طعام تقدم لطلبة المدرسة يوميا.

وزارت الحروب جامعة “هلسنكي”، حيث قدمت محاضرة عن منهجيتها، بمشاركة عميد كلية التربية فيها، وعدد من التربويين والمعلمين والمهتمين.

وكان قد نظم السيد يارنو سوريالا، مدير قسم افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفنلندية، حفل عشاء على شرف الحروب، بمشاركة سعادة السفير الفلسطيني تيسير عجوري، تضمن نقاشا عن الوضع التعليمي في فلسطين، وكيفية مواصلة دعم التعليم وتعزيز العلاقة مع وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات التربوية.

والتقت الحروب مع جانب من أبناء الجالية الفلسطينية، وذلك في مقر سفارة دولة فلسطين، بمشاركة رئيس الجالية، وعدد من المعلمين الفلسطينيين الذين يعملون في المدارس الفنلندية.

واختتمت الزيارة، بحفل عشاء، أقامه العجوري على شرف الحروب، بمشاركة عدد كبير من مسؤولي الخارجية، ووزارة التعليم واتحاد المعلمين الفنلنديين، وعدد من أفراد الجالية، وممثلين عن الأحزاب السياسية الفنلندية، ومسؤول برامج التعاون في الكنيسة الفنلندية، والقائمين على تنظيم زيارة الحروب إلى فنلندا.

وألقى العجوري كلمة، أشاد فيها بوزارة الخارجية الفنلندية لدعوتها للحروب، مثنيا بالمقابل بكافة المشاركين في تنظيم الزيارة.

وأشار إلى متانة العلاقات الفنلندية الفلسطينية، خاصة في مجال التعليم، وتمتد على مدار 20 عاما.

ومن الجدير بالذكر، أن زيارة الحروب حظيت باهتمام كبير من وسائل الاعلام الفنلندية، حيث تم عرض تقرير اعلامي على التلفزيون الرسمي الفنلندي حول زيارة الحروب، إلى جانب اجراء عدد كبير من المقابلات الصحافية معها، حيث تم تناول عدد من المواضيع حول الجائزة، التي حصلت عليها، ومنهجية “نلعب ونتعلم”، لدورها في إيجاد وسائل تعليم جديدة وممتعة للطلاب، وواقع التعليم والمعلمين في فلسطين في ظل الاحتلال.