برشلونة يقتنص فوزًا ثمينًا من أتلتيكو مدريد

مدريد/PNN-اقتنص فريق برشلونة فوزًا ثمينًا وصعبًا خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، بملعب “فيسنتي كالديرون” في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل هدفي برشلونة لويس سواريز، وليونيل ميسي في الدقيقتين السابعة، و33 على التوالي، وضيق الفارق لأتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان بالدقيقة 59.

وبات لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة، مضطرًا لخسارة أحد أقوى أسلحة الفريق خلال مباراة العودة، بعدما حصل النجم البرازيلي نيمار مهاجم النادي الكتالوني على بطاقة صفراء بالدقيقة 64، نتيجة تدخل عنيف ضد لاعب أتلتيكو مدريد خوانفران.

وبهذا الإنذار، تأكد غياب اللاعب نيمار عن لقاء العودة أمام أتلتيكو مدريد، الذي يقام يوم الثلاثاء المقبل بملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني.

وسيكون لويس إنريكي مجبرًا على الاختيار بين أردا توران، أو باكو ألكاسير لإكمال المثلث الهجومي مع ميسي، ولويس سواريز.