هل قلبك مكسور.. إليك الحل

اقترح أستاذ علم النفس الأمريكي واتر ميشيل، علاج القلب المكسور بالأسبرين وأكل بعض الحلويات.

هذا ويعتقد علماء النفس أن الألم الروحي بنفس مرتبة الألم الحاصل عبر إصابة فيزيائية، وأن أقراص الأسبيرين تساعد في التخلص من هذه المعاناة.

فعندما ينظر الشخص إلى صورة الإنسان الذي تسبب له بالمعاناة، تعمل نفس المنطقة من الدماغ عندما تتلقى إصابة بدنية.

وقال ميشيل أيضا إنه لا ينبغي على الشخص مناقشة مشكلته مع الأصدقاء، فذلك يزيد من مدة الاكتئاب، واقترح ميشيل أقراص الأسبيرين وبعض الحلوة للتخلص من هذا الحزن الداخلي والمعاناة، حسبما ذكرت صحيفة “ذي تلغراف”.