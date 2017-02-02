أريحا/PNN– مخيم عقبة جبر / نظم اتحاد لجان العمل النسائي بالتعاون مع مرشدة النفسية الاجتماعية عيادة وكالة الغوث مخيم عقبة جبر الفت العالم يوم ترفيهي تفريغي للنساء ضمن سلسلة أنشطة وفعاليات ينظمها الاتحاد في محافظة أريحا والأغوار في مقر الاتحاد في مخيم عقبة جبر.

حيث رحبت الرفيقة صباح الشريف أمينة سر الاتحاد بالسيدات المشاركات في هذا النشاط مؤكدة على أهمية هذه الأنشطة الترفيهية التفريغية للنساء بسبب الضغوطات التي تعيشها المرأة في إعمال البيت والعناية بالأطفال ودراستهم ، كما أكدت إن الاتحاد سيقوم بتنظيم العديد من النشطة الثقافية والترفيهية والصحية للنساء في الأيام القادمة .

فيما قامت المرشدة النفسية الاجتماعية الفت العالم بتنفيذ العديد من الأنشطة الترفيهية التفريغية والمسابقات والغناء والأنشطة الحركية للمشاركات حيث كان تفاعل من المشاركات تاركة أثرا ايجابيا في نفوسهن ، كما أكدت الفت العالم أنها عل استعداد لتنفيد مثل هذه الأنشطة وغيرها ضمن اختصاصها وقدمت الهدايا الرمزية للمشاركات.

في الختام تقدمت صباح الشريف بالشكر للمرشدة النفسية والاجتماعية على مشاركتها هذا النشاط ، كما تقدمت بالشكر لجميع المشاركات.