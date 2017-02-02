الاعلام العبري يدعي :اصابة شرطيين في حادث دهس على مدخل مستوطنة “ادم”

نابلس/PNN-دكرت موقع 0404 العبري ان حارسين اسرائيلين اصيبا مساء اليوم الخميس بعد دهسهما من قبل سيارة فلسطينية على مدخل مستوطنة “ادم” شمال القدس المحتلة بحسب مزاعم الاحتلال.

وقال الموقع العبري أن امرأة فلسطينية قامت بدهس مجموعة من حراس المستوطنة وأصابت اثنين منهم بجروح طفيفة.

ووفقاً للمواقع العبرية، فقد أصيبت الفلسطينية بجراح وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج الطبي.

مصادر عبرية اشارت الى ان الدهس قد يكون حادث سير عادي وليس عملية دهس حيث ثبت في اكثر من مرة ان ما ادعته مصادر عبرية علي انه عمليات دهس ما هي الا حوادث سير اعتيادية.

وحول مصير المواطنة التي اصابت افراد الشرطة في حادث السير قالت وسائل الاعلام العبرية انها اصيبت بجروح خفيفة الى متوسطة وتم السيطرة عليها وفق الاعلام العبري

يتبع …