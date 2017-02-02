الناصرة /PNN- تم اليوم الخميس، الانتهاء من إخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونا” المقامة على أراضي شرق رام الله،، بعد مواجهات بين جنود الاحتلال والمستوطنين التي أدت إلى إصابة 42 من قوات الأمن الإسرائيلي.

فبعد يوم كامل من محاولة الإخلاء التي اتسمت بالعنف من قبل المستوطنين، تم إخلاء الكنيس، الذي شكل المبنى الأخير في “عمونا” الذي تجمع فيه معظم المستوطنون.

وقد أصيب خلال عملية الإخلاء التي أطلق عليها (الحديقة المغلقة 2)، 57 شخصًا، من بينهم 42 من قوات الأمن الإسرائيلي، و15 مواطنا، وقد أُخرج أكثر من 1000 مستوطن من أتوا من خارج “عمونا”، و42 عائلة من سكان المستوطنة، وتم اعتقال 13 شخصًا خلال عملية الإخلاء.

وحدثت المصادمات عد أن دخلت قوات الأمن إلى الكنيس المغلق الذي تجمع فيه المستوطنون، حيث قوبل ذلك بردة فعل عنيفة، من قبل المستوطنين الذين استعملوا عبوات الإطفاء، وقضبان الحديد، وسائل حارق، ضد الجنود ورجال الشرطة.

وبعد ساعة من الاشتباكات، سيطر قوات الأمن على المستوطنين الذين حطموا زجاج الحافلات التي أقلتهم من المستوطنة.

يذكر أن قائد شرطة الاحتلال روني الشيخ، أعطى تعليماته لقوات الأمن بالتعامل المتسامح مع المستوطنين إلى أبعد حد ممكن.