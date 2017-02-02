” المكبر” يشعل المنافسة على صدارة دوري الدرجة الاولى بالفوز على البيرة”

بيت لحم /PNN- أشعل جبل المكبر الصراع على صدارة دوري الدرجة الأولى “الاحتراف الجزئي” لكرة القدم، بعد أن الحق خسارة بالمتصدر مؤسسة البيرة بهدفين لواحد في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد الخضر ضمن الجولة الرابعة عشرة.

المكبر رفع رصيده إلى النقطة 25 في الترتيب الثاني مؤقتا، أما البيرة فتجمد رصيده عن 28 نقطة في المركز الأول، بعد ان كسب نتيجة مباراته امام العربي بيت صفافا.

المباراة شهدت تقلبات في الأداء والسيطرة حيث سيطر المكبر على أحداث الشوط الأول والبيرة على الثاني، فيما أهدر المكبر فرصة هدف محقق بعد انفرادية ثائر ابو دية مع الحارس، مع الدقيقة الثالثة سددها ضعيفة تمكن منها الثاني وصدها.

أخذت المباراة منحنى الاثارة والندية من خلال السرعة في نقل الكرة مع هجمات خطيرة.

واصل المكبر خطورته وفي الدقيقة 8ضربة ثابته نفذها أحمد علان الى داخل الصندوق ارتقى لها ابو دية وبراسة سددها كان لها الحارس حاتم العباسي بالمرصاد.

بعدها بدقيقة مرر زهير شعبان كرة بالمقاس للمندفع أبو دية الذي انفرد مرة اخرى وسط تألق الحارس الذي قطع الكرة وابعدها.

سوء الطالع لازم لاعبي المكبر في إصابة الشباك، الدقيقة 18 مجهود فردي من زهير شعبان من جهة الميمنة، سددها بيسراه ارتطمت بالقائم الايسر وعادت دون متابعة .

بقي البيرة بعيدا عن مستواه ولم يدخل أجواء المباراة وبقي يلعب مدافعا.

وبعد إهدار سيل من الأهداف المحققة أعلنت الدقيقة 24 عن إحراز المكبر هدف السبق عن طريق شهاب القنبر بعد ان تابع كرة مررت له من قبل احمد علان.

وكاد البيرة ان يفسد افراح المكبر بالهدف عندما حدث سوء تفاهم بين المدافعين والحارس فسقطت الكرة وتهيأت أمام حسام زيادة والى المرمى الفارغ سددها ابعدها المدافع نزار القنبر في اللحظة الأخيرة.

استمر المكبر سيطرته على مجريات المباراة وفرض ايقاعه وسط هجوم ضاغط تحمل عبء ذلك دفاع البيرة في افشال محاولاته.

مع الدقيقة الأولى من بدل الضائع عندما نفذ حسام زيادة ضربة ركنية إلى داخل الصندوق وعلى الطاير سددها محمد سماره، الحارس تألق في صدها وحرمان الضيوف من تعديل النتيجة.

الشوط الثاني، عند الدقيقة 50، عرضية حسام زيادة الى داخل الصندوق واشتراك بين الحارس والمهاجم احمد أفلت تابعها الثاني بقدمه لكن المدافع ابعدها من الصندوق.

الدقيقةً 53 احتسب الحكم ضربة جزاء للمكبر بعد عرقلة المدافع للمهاجم تصدى لها احمد علان وترجمها لهدف ثان لمصلحة فريقه.

وقلص البيرة الفارق في الدقيقة 57بهدف عن طريق حسام زيادة بعد أن استقبل كرة في داخل الصندوق وسدد زاحفة لتعانق الشباك.

زادت المباراة خشونة مع اصابات بين صفوف اللاعبين.

تراجع في أداء الفريقين مع بقاء الاثارة والندية مع غياب الهجمات الخطيرة.

سيطر البيرة واندفع مهاجما من اجل التعديل وأهدر لاعبه محمد سماره فرصة العمر عندما تهيأت أمامه الكرة في الصندوق وأمام المرمى سدد ارتطمت بالمدافع وابعدت”88″.

حاول كل فريق لخطف هدف سواء المكبر لتامين النتيجة، والبيرة لتعديل النتيجة، لكن انتهت بفوز المكبر.

حكم المباراة للساحة اسحق الكيلاني وساعده سليم السعدي ومحمود أبو رويس وجمال جبالي رابعا، وراقبها إبراهيم الحروب.