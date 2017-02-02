حماس تبدأ غدا المرحلة الاولى من انتخاباتها الداخلية لانتخاب قيادة جديدة

بيت لحم/ PNN/ تبدأ حركة المقاومة الاسلامية حماس الموحلة الاولى من انتخاباتها الداخلية لاختيار اعضاء المكتب السياسي الجديد للحركة “مجلس شورى” من جهة واختيار رئيس مكتب سياسي جديد للحركة خلفا لخالد مشعل الذي اعلن قبل اشهر انه لن يترشح لرئاسة المكتب السياسي مجددا لانه يريد فتح المجال امام قيادات اخرى بهدف ضخ دماء جديدة

ونقلت وكالة الانباء التركية الاناضول عن مصدر سياسي رفيع المستوى بحركة حماس قوله ان الانتخابات ستبدأ يوم غد الجمعة وستكون على مراحل اولها سيكون انتخاب قيادة تمثل قيادات ومؤسسات الحركة بالخارج حيث يتوقع ان تتم الجلسات الخاصة بقيادة حماس بالخارج اما في تركيا او قطر اللتان تحتضنان الحركة في السنوات الاخيرة

ورجحت المصادر ان تكون المرحلة الثانية لاختيار قيادة الحركة في قطاع غزة حيث سيتم اختيار قيادة الحركة في القطاع والتي اشارت الاخبار فيها عن نية القيادات العسكرية والجناح المسلح للحركة بالترشح للمكتب السياسي

اما المرحلة الثالثة فستجري بالسر بالضفة الغربية حيث تقوم قيادات الحركة بتسلم اسماء المرشحين سرا وتقوم بالانتخاب بطرق سرية وفق ما تم في السنوات الماضية كما قالت المصادر

وحول المرشحين لخلافة مشعل اشير مؤخرا الى ان اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو اقوى المرشحين فيما قالت مصادر اخرى ان القيادي المتشدد المحسوب على الجناح العسكري محمود الزهار هو من المرشحين الاقوياء لكن الاشكالية في امكانية فوزه تكمن انه مقرب من النظام الايراني وحزب الله اكثر مما هو مقرب الى قطر وتركيا حيث لم يتورع الزهار من انتقاد البلدين على خلفية ما يجري في سوريا اكثر من مرة .

كما وكانت التوقعات قد اشارت الى ان قيادات من الداخل واسرى محررين غالبيتهم يتبعون للجناح العسكري قد اعلنوا رغبتهم بالترشح لعضوية المكتب السياسي لحركة حماس رغبة منهم في التغيير بالمستوى السياسي حيث عبروا عن انتقادهم لادارة خالد مشعل للحركة وتقربه من دول مثل تركيا وقطر التي تزتبط بعلاقات وثيقة مع اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية