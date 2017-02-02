مسيرة بتل ابيب تطالب باستقالة نتنياهو لضمان شفافية التحقيقات ضده

تل ابيب / ترجمة خاصة PNN / خرج مئات الاسرائيليين في تظاهرة حاشدة مساء الخميس في ساحة رابين بمدينة تل ابيب مطالبين باستقالة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على خلفية شبهات الفساد بحقه في عدة قضايا منها تلقي رشاوي وهدايا من رجال اعمال غربيين بالاضافة الى ملف شراء الغواصات الالمانية وطريقة شراءها وتدخل نتنياهو شخصيا في ارساء العطاء الى جانب تدخلاته في وسائل الاعلام الاسرائيلية ومحاولته اضعاف بعضها وتقوية البعض الاخر خدمة لمصالحه .

ونقلت صحيفة هارتس معاريف الاسرائيلية عن منظمي المسيرة الجماهيرية قولهم ان الفياد لرئيس الحكومة يضر بجميع الاسرائيليين وعلينا جميعا الخروج والمطالبة باستقالة رئيس الحكومة حفاظا على سلامة التحقيقات وشفافيتها

وقال المشاركين في المسيرة الذين وفعوا شعارات تطالب باستقالة نتنياهو ان استمراره في مهامه كرئيس للحكومة يؤثر سلبا على التحقيقات وسيرها بشكل مهني

القائمون على المسيرة اكدوا ان مسيرة اليوم هي مجرد بداية خطوات وفعاليات احتجاجية وانهم سيوسعونها لان شعب اسرائيل لا يمكن ان يقبل ان يمون قادته فاسدون ويستمرون في قيادتهم موكدين ان الوضع الحالي يضر بسمعة اسرائيل ونظامها الديمقراطي والقانوني

واكد القائمون على المسيرة ان نتنياهو والمحيطين به يحاولون التاثير بسير التحقيقات ويحاولون التدخل بها الى جانب محاولاتهم تشويه طواقم المحققين والضغط عليهم بعدة وسائل ما يهدد النظام القانوني مطالبين نتنياهو بالاستقالة بسبب فساده وافعاله.