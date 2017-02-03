البيت الابيض:بناء مستوطنات جديدة قد لا يساعد في التوصل الى السلام

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/على الرغم من تصريحات سابقة للرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب التي قال فيها انه لا يرى ان المستوطنات عقبة في طريق تحقيق السلام قال مسؤولون في الادارة الامريكية بالبيت الابيض ان بناء مستوطنات جديدة قد لا يساعد في تحقيق السلام بين الفلسطينين والاسرائيليين.

ونشرت صحيفة هارتس العبرية صباح اليوم الجمعة تقريرا قالت فيه ان مسؤولون بالادارة الامريكية قالوا الليلة الماضية ان بناء المستوطنات قد لا يساعد على تحقيق السلام وهو ما اعتبرته مصادر اسرائيلية تغييرا في مواقف ترامب وادارته.

واكد المسؤولين الامريكيون ان الرغبة الامريكية ما زالت هي نفسها في التوصل للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين دون تغيير لمدة 50 عاما.

واضاف المسؤولون انه و في حين أننا لا نعتقد أن وجود المستوطنات يشكل عائقا أمام السلام، الا اننا نرى ان بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا تكون مفيدة في تحقيق هذا الهدف.

وقال البيت الابيض في بيان في وقت لاحق من هذا الشهر:” أعرب الرئيس عدة مرات انه يأمل في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، الا ان إدارته لم تتخذ موقفا رسميا حول النشاط الاستيطاني، ويتطلع إلى مواصلة المناقشات، بما في ذلك مع رئيس الوزراء نتنياهو عندما سيلتقي الرئيس ترامب “.

وقال البيت الابيض ان ادارة ترامب لم تتخذ بعد موقفا رسميا حول المستوطنات الإسرائيلية، ولكن، وفقا للتقرير فقد تم تحذير اسرائيل ايضا من اتخاذ اجراءات و إعلانات “احادية الجانب” خصوصا فيما يتعلق ببناء مستوطنات جديدة.

وقال بيان البيت الابيض انها “تقويض” رغبة الادارة الجديدة للوصول إلى اتفاق سلام على غرار حل الدولتين، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الخميس نقلا عن مسؤول رفيع لم تذكر اسمه.

وجاء في البيان :”نحن نحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض قدرتنا على إحراز التقدم، بما في ذلك الإعلان عن البناء في المستوطنات.

صحيفة هارتس كشفت النقاب نقلا عن مصادر بالخارجية الامريكية ان وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون تحدث هاتفيا مع نتنياهو يوم الخميس لكن لم يتضح تفاصيل هذه المحادثة وهل تناولت دعوة نتنياهو للقاء الرئيس الامريكي في 15 من الشهر الجاري ام تناولت ملفات اخرى.. يتم تعيين نتنياهو ورقة رابحة للاجتماع في الولايات المتحدة في 15 فبراير شباط.

هارتس اشارت الى ان بيان البيت الابيض الليلة الماضية وصباح اليوم اثار خيبة أمل كبيرة بالنسبة للكثيرين في اليمين الإسرائيلي، بما في ذلك أعضاء كبار في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان يأمل في أن يتخلى ترامب عن حل الدولتين وكانوا يعتقدون ان موقفه من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ستكون أكثر داعمة بكثير من أوباما وادارته.

واشارت الصحيفة الى ان البيان الامريكي شكل خيبة امل لوزير التربية والتعليم الاسرائيلي نفتالي بانيت الذي حث نتنياهو عن التراجع عن خطابه في جامعة بار ايلان في العام 2009 والذي اكد فيه التزام اسرائيل بحل الدولتين وابلاغ الرئيس الامريكي خلال الاجتماع المرتقب بتراجع اسرائيل عن حل الدولتين.

الصحيفة كشفت ان نتنياهو رد على بانيت خلال اجتماع لقادة حزب الليكود بالقول انه ليس الوقت المناسب لاطلاق النار على الورك مشيرا الى انه يرفض موقف نفتالي بانيت خصوصا عندما يتعلق الامر بادارة امريكية جديدة تستلم مهامها قبل فترة وجيزة.

وبناء على ذلك قام نتنياهو باقناع بانت بتاجيل التصويت على قرارات لضمن مناطق في الضفة الغربية الى اسرائيل لانه لا يريد مواجهة مع الرئيس الامريكي الجديد خلال اجتماعهم القادم حيث يريد نتنياهو تنسيق المواقف مع الادارة الامريكية الجديدة مؤكدا ان قرار التاجيل هو لمصلحة اسرائيل.