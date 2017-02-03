حالة الطقس: اجواء صافية وشديدة البرودة

رام الله/PNN – قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام وشديد البرودة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت: أما يوم غد السبت فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام وشديد البرودة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأردفت: ويكون الجو يوم الأحد المقبل صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر من يوم غد السبت.