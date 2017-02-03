حركة فتح تنعى المناضل الوطني برهان جرار “برهان الكاسر”

رام الله/PNN- نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني/ فتح، مفوضية التعبئة والتنظيم ابنها المناضل الوطني الكبير برهان جرار( برهان الكاسر) الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

وقالت الحركة في نعيها إنها خسرت كادرا متقدما أفنى عمره في خدمة حركة فتح والمشروع الوطني، رحمه الله وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وأوضحت أنه سيتم تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة في مدينة جنين، مسقط رأسه.

ونشرت الحركة السيرة النضالية للمرحوم جرّار والتي جاء فيها: إن برهان جرار من جنين مواليد 1946م، وحاصل على ماجستير هندسة ميكانيكية – إنتاج صناعي، وهو عضو المجلس الوطني، وعضو المجلس التشريعي السابق، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، منتخب في المؤتمر الخامس للحركة .

وذكرت الحركة أن الراحل هو عضو في المجلس الاستشاري لجامعة القدس المفتوحة، وقد تفرغ في قوات العاصفة الجناح العسكري لحركة فتح بعد هزيمة حزيران 1967م.

وقالت: إن برهان الكاسر بدأ حياته مقاتلاً وتدرج في الرتب والمناصب حتى وصل رتبة عميد مهندس، وهو خريج أكاديمية شرشال العسكرية بالجزائر- مدرستي الصاعقة الجزائرية- مدرسة احتياط المدفعية ج.م.ع.

وأضافت: أما أهم المناصب التي شغلها الراحل، فهي: مسؤول أمن الرئاسة وقائد قوات الـ 17 عام 1992م، وقائد مشاغل الآليات الثقيلة – الدبابات 1980- 1982م، وقائد الجنوب في معاركه بعد الاجتياح 1982م ووقع في أسر القوات اللبنانية أربعة أشهر وفر من السجن، وقائد الساحة السورية بعد إبعاد الأخ الشهيد القائد الرمز أبو عمار والشهيد الرمز أبو جهاد.