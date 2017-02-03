نابلس: مئات المستوطنين يقتحمون المقامات التاريخية في عورتا

نابلس /PNN- اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم الجمعة، المقامات التاريخية في بلدة عورتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ونظموا طقوسا دينية داخل المقامات وخارجها بمشاركة عدد من الحاخامات، وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في البداية ثم تبعها وصول نحو 10 حافلات، تقل المستوطنين، بالإضافة إلى سيارات أخرى أقلت مجموعة أعدادا من المتطرفين اليهود.

وأضافت أن المستوطنين استهدفوا بالأساس مقامي مقام العزير، والسبعين في البلدة، فيما انتشرت قوات كبيرة على مداخل عورتا وحاراتها حتى ساعات الصباح الأولى.

وأكد المصادر ذاتها أن أصوات المشاركين في الشعائر التملودية عند هذه المقامات كانت صاخبة واستمرت لساعات، وأن هذا الاقتحام يظهر وجود أطماع حقيقية للمستوطنين في تلك الأماكن التاريخية.

يذكر أن تحركات المستوطنين قد بدأت الليلة الماضية وأن حشدهم إلى محيط حاجز حوارة، تمهيدا لاقتحام مقامات عورتا تسبب في إغلاق المنطقة أمام المواطنين.