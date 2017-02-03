المبادرة الوطنية الفلسطينية تكرم الإعلامي سليم علي شراب

غزة/PNN – كرمت المبادرة الوطنية الفلسطينية الاعلامى سليم علي شراب بدرع شكر وتقدير بمناسبة انتهاء مدة عمله بتلفزيون فلسطين والتي استمرت لأكثر من 18 عاما في المجال الرياضي .

وجاء ذلك في لقاء خاص أقيم في كوفى شوب رويال بمحافظة خان يونس وحضره من المبادرة الوطنيه الفلسطينيه .. الأستاذ إسماعيل أبو جزر ” أبو احمد ” منسق المبادره بمحافظة خان يونس والأستاذ محمد نافذ رشوان ” أبو خالد ” مسئول اللجنة الاجتماعية بالمبادرة وأعضاء من اللجنة، الانسه شيماء أبو موسى والانسه نادية ابو طعيمة .

ومن عائلة شراب الأستاذ صالح احمد الخطيب شراب ” أبو أحمد ” نائب رئيس مجلس عائلة شراب والأستاذ محمد عبد الحي شراب رئيس رابطة شباب عائلة شراب والأستاذ احمد سليمان شراب نائب رئيس الرابطة والسيد على محمود شراب احد أعضاء لجان الإصلاح بعائلة شراب .

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من قبل الأستاذ إسماعيل ابوجزر واثنى على مجهودات الاعلامى سليم شراب بالمجال الرياضى في خدمة الوطن., واعرب ان امله ان تتواصل اللقاءات مع مجلس ورابطة عائلة شراب

اما الأخ محمد نافذ رشوان ابوخالد مسئول اللجنه الاجتماعيه اعرب عن سعادته لتكريم الأستاذ سليم شراب كما انه وجه الدعوة للجميع لزيارة مكتب المبادره من اجل التنسيق مع رابطة عائلة شراب لتبنى أنشطه رياضيه مشتركه مع مكتب المبادرة بخان يونس .

ومن جانبه شكر الاعلامى سليم شراب وفد المبادرة الوطنية الفلسطينية لهذه اللفته الطيبة بتكريمه وأثنى على مجهودات المبادرة في تكريم العديد من الشخصيات الوطنيه بخان يونس ومنهم تكريم عميد العائلة العاج غازى شراب ابو حاتم وكما اثنى على القادة العظماء اللذين أسسوا المبادرة المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافى والمرحوم الدكتور إبراهيم الدقاق والمرحوم المفكر العالمي الفلسطيني الدكتور أدوارد سعيد، كما أثنى على مجهودات الأمين العام الدكتور مصطفى البرغوثى في التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال على المحتجين على بناء الجدار العنصري ومشاركته في العديد من اللقاءات من اجل رأب الصدع بين الاخوة في حركتى فتح وحماس ..

كما وجه الاعلامى سليم على شراب التحية من ارض خان يونس ارض الشهداء للدكتور مصطفى البرغوثى وشكره على زيارته التاريخية لديوان عائلة شراب .

وفى الختام قدم الأستاذ إسماعيل ابوجزر منسق المبادره ومعه زملائه درع شكر وتقدير للاعلامى سليم على شراب .